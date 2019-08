Real Madrid, tensione tra Zidane e Florentino: "Se non prendiamo Pogba teniamo chi abbiamo". Così James può restare

"Se non prendiamo Pogba, preferisco tenere chi ho in casa", è un virgolettato riportato dall'edizione odierna di AS. Il quotidiano spagnolo sottolinea come in casa Real Madrid ci siano delle profonde tensioni circa il mercato. Il patron non è soddisfatto dell'allenatore francese, sono stati spesi al momento 300 milioni nella finestra estiva. Jovic, Militao e Mendy solo in panchina e solo Hazard è titolare. Per questo, vista la voglia dell'allenatore di non prendere tanto per, potrebbe cambiare anche il futuro di Gareth Bale e James Rodriguez. Entrambi ancora a Madrid.