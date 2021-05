Real Madrid, due le ipotesi per il futuro: non è Allegri la prima scelta di Florentino Perez per il dopo Zidane [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Notizie degli ultimi giorni hanno accostato il nome di Max Allegri alla panchina del Napoli per il dopo Gattuso. Il tecnico toscano però, secondo le ultime indiscrezioni, valuterebbe l'ipotesi azzurra soltanto se non fosse chiamato a sostituire Zidane sulla panchina del Real Madrid. In realtà da quanto appreso dalla redazione di CalcioNapoli24, da fonti spagnole, i programmi di Florentino Perez sarebbero altri. Gli scenari che potrebbero aprirsi nella capitale spagnola sono due, e nessuno dei due al momento porta a Massimiliano Allegri.

Prossimo allenatore Real Madrid, le scelte

Le due ipotesi più brobabili.

La prima ipotesi sarebbe quella di sostituire Zidane solo in caso di dimissioni da parte del tecnico francese. Questo perchè l'allenatore guadagna 12 milioni a stagione e il Real Madrid non può permettersi di esonerare e continuare a pagare una cifra del genere ad un allenatore. Se Zidane decidesse di non lasciare il club di sua spontanea volontà, allora rimarrebbe alla guida dei blancos anche per la prossima stagione.

La seconda ipotesi, prenderebbe piede proprio in caso di dimissioni da parte del francese. In tal caso, sembrerebbe che Florentino Perez abbia le idee chiare per il successore. Si tratterebbe a quanto pare non di Allegri, ma di Raul, ex storico centravanti del Real Madrid, dal 2018 allenatore delle giovanili dei blancos e attualmente tecnico del Real Madrid Castilla.

E' chiaro che la scelta di Florentino Perez non può prescindere dalla situazione economica del Real Madrid. Ovvio che Allegri sia un allenatore molto stimato dal presidente del Real, ma con Raul farebbe di necessità virtù, andando su un allenatore dalle non altissime pretese economiche e che non scontenterebbe la piazza per quanto di importante fatto dall'ex centravanti spagnolo con la maglia dei blancos.

Da sottolineare, che più che una scelta definitiva da parte di Florentino Perez, sarebbe più corretto parlare di una preferenza dettata da tanti fattori che possono cambiare nel prossimo futuro, ma al momento la strada più concreta in caso di un addio di Zidane, porterebbe a Raul Gonzalez Blanco.

