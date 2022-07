Raspadori-Napoli, Sky: 'no' del Sassuolo a 30 milioni, ma l'attaccante può sbloccare la trattativa con una 'mossa'

Calciomercato Napoli - Novità fronte Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo. Oltre a Simeone, che arriva non appena Petagna sarà ceduto, per l'attaccante della Nazionale è un discorso a parte: è stato scelto da Spalletti, Giuntoli e De Laurentiis come jolly per l'attacco.

Raspadori-Napoli

Raspadori-Napoli, offerta rifiutata dal Sassuolo

Come raccontato dalla redazione di Sky Sport 24, il Sassuolo ha rifiutato l'offerta del Napoli per Giacomo Raspadori: il club di De Laurentiis è pronto ad investire 30 milioni di euro per Raspadori, l'ha già fatto sapere al Sassuolo che al momento ha rifiutato. Dopo aver ceduto Scamacca, infatti non vorrebbero perdere un profilo giovane, importante e italiano. Ma se Raspadori dovesse forzare e chiedere la cessione al Napoli, è chiaro che la situazione potrebbe cambiare. Così come se il Napoli alzasse l'offerta agli emiliani.

Ad oggi, il Sassuolo vuole tenerlo e vorrebbe rinnovargli il contratto, aumentandogli l'ingaggio con la promessa di cederlo fra un anno, nella prossima estate. Ad oggi, Raspadori vorrebbe andare in azzurro: si può riaprire la trattativa col Napoli.