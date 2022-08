Il Roma - Raspadori deve chiedere via libera al Sassuolo per andare a Napoli: le ultime su Simeone

Notizie Napoli calcio. Per l'attacco del Napoli i due nomi caldi sono quelli di Raspadori del Sassuolo e di Simeone del Verona. Per entrambi il club di De Laurentiis continua a trattare cerca un accordo definitivo.

Le ultime su Raspadori e Simeone sono state riportate da Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma:

Per Raspadori e Simeone situazione invariata. L'attaccante del Sassuolo deve chiedere alla sua società di andare al Napoli, rifiutando altre offerte. Napoli fiducioso sulla base di 30 mln. Per Simeone si attende Petagna al Monza, quando completerà una cessione in attacco.