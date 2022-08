Raspadori-Napoli, Il Mattino: ha chiesto direttamente la cessione a Carnevali! L'agente rassicura Giuntoli

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori vuole solo l’azzurro: lo ribadisce anche l’edizione odierna de Il Mattino. Tuttavia c’è il solito problema a dividere il giocatore dalla piazza partenopea: l’enorme richiesta del Sassuolo per liberarlo.

Il giocatore si è esposto in prima persona, ma non è ancora sufficiente per la fumata bianca.

Raspadori Napoli calciomercato

Raspadori-Napoli, l'agente rassicura Giuntoli

