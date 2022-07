Raspadori al Napoli, Gazzetta: ADL chiama Carnevali, vuole chiudere subito! Erede Mertens

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport quando il cast del nuovo film del Napoli calcio sembrava quasi al completo, Aurelio De Laurentiis ha deciso di scritturare un attore protagonista di grande qualità: Giacomo Raspadori.

Raspadori Napoli calciomercato

Napoli-Raspadori, telefonata De Lauerntiis-Sassuolo

Secondo quanto riferisce Gazzetta il presidente ha telefonato a Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, per sondare la disponibilità del club a privarsi del suo attaccante. Dopo aver chiuso definitivamente l’era Mertens, il Napoli ha individuato il nuovo obiettivo per l’attacco. E ha l’intenzione di chiudere in tempi brevi.