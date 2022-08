Raspadori, contatti con la Juve! Ultim'ora RAI: "Il Sassuolo aspetta solo la chiamata di De Laurentiis"

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti sulla trattativa per Giacomo Raspadori. Al TG Sport su Rai 2 il giornalista Ciro Venerato ha chiarito la natura dell'interessamento della Juventus per l'attaccante del Sassuolo: "La Juventus si è inserita ma al momento ha parlato solo con gli agenti di Raspadori e non con il Sassuolo".

Raspadori Napoli: ultimi aggiornamenti

Non finisce qui, però. Secondo Venerato, il Sassuolo si sta già muovendo per rimpiazzare Raspadori con un nuovo attaccante e nel frattempo attende una chiamata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per un nuovo vertice di mercato. Il Sassuolo avrebbe avuto anche un contatto telefonico con l'Inter per sondare l'ipotesi Pinamonti come sostituto di Raspadori.

Raspadori Napoli

Il tempo stringe e bisognerà fare in fretta, anche perché Pinamonti piace tanto anche all'Atalanta. "Il Sassuolo ha chiesto qualche giorno a Marotta e Ausilio per capire come andrà a finire con il Napoli", conclude Venerato, che però mette in allerta il club partenopeo sulle mire della Juventus: "La Juve agisce dietro le quinte, gli azzurri sono avvisati. Il tempo è tiranno".