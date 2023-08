Clamoroso dalla Spagna, il Napoli su Raphinha in caso di addio ad Osimhen: spunta la cifra

Notizie Napoli calcio. La questione rinnovo di Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli: le parti continuano a confrontarsi per cercare una soluzione e da Castel di Sangro vige cauto ottimismo per la fumata bianca. Sullo sfondo restano però gli interessamenti dall'Arabia, nonostante il futuro del bomber nigeriano dovrebbe essere ancora tinto di azzurro.

Calciomercato Napoli, spunta l'idea Raphinha

Intanto dalla Spagna arrivano clamorosi aggiornamenti in caso di inaspettato addio di Osimhen al Napoli. Secondo quanto riportato dai colleghi di El Nacional, gli azzurri sarebbero pronti a fiondarsi su Raphinha del Barcellona per rimpiazzare il nigeriano.

L'attaccante brasiliano è ai margini del progetto di Xavi e potrebbe tentare di risollevarsi in Italia: il club azzurro avrebbe pronti ben 60 milioni pur di scommettere si di lui, a patto che Osimhen sia però ceduto per la cifra richiesta da De Laurentiis (non meno di 150 milioni).