RAI - Zielnski è ormai un ex Napoli, intesa totale con Inter: ecco quanto guadagnerà

Calciomercato Napoli, sarà addio per Piotr Zielinski in questo 2024. Non imminente ma il destino è segnato in vista dell’estate a partire da ora.Â

Mercato Napoli, accordo Zielinski-Inter

Come infatti annuncia Ciro Venerato della Rai alla Domenica Sportiva, è definitivo l’accordo del polacco con l’Inter tanto da poterlo già considerare - virtualmente - un ex azzurro. Il giocatore firmerà un contratto triennale con opzione per un 4° con ingaggio da 3 milioni più bonus. Per i nerazzurri sarà doppio colpo a parametro zero poiché arriverà anche Taremi dal Porto sempre con un triennale.Â