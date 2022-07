RAI - West Ham-Zielinski, frenata del club inglese! La posizione del Napoli sul polacco

Calciomercato Napoli - Aggiornamenti su Piotr Zielinski nel mirino del West Ham. Li fornisce Ciro Venerato intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Tv:

“Il West Ham da diversi giorni non chiama: 30 più bonus e sta meditando se rilanciare o meno. Non mi arrivano a oggi certezze sul rilancio immediato, l’unica cosa certa è che il Napoli attende di capire se ci sarà o meno. E se ci sarà, magari a 40, se ne potrà parlare. Il club era partito con una richiesta di 50 milioni, poi sono scesi a 45 e ora bisogna capire se ci sarà un passo avanti di entrambe le parti. Da parte del Napoli c’è la disponibilità nel trattare la cessione di Zielinski, non so invece quella del club inglese che si è fermato da giorni. Potrebbe essere un’assenza tattica, ma la società partenopea sotto i 42-40 non scenderà. Il giocatore non ha fatto i salti di gioia appena gli è arrivata la notizia, ma potrebbe farli poiché potrebbe arrivare a un ingaggio da 6 milioni di euro".