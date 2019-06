Rai, Venerato: "Veretout-Almendra, il Napoli attende due uscite. Fornals abbandonato, Bogdan non interessa"

Ciro Venerato, collega della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Mi dicono che Bogdan non interessa al Napoli, ma è solo un nome di contorno. E' la stessa situazione di Kiyine che molti sapientoni che vorrebbero insegnare giornalismo agli altri, davano a Napoli mentre io dicevo che non interessava assolutamente a Giuntoli. Per il centrocampo, il Napoli aspetta evoluzioni per le situazioni di Allan e Diawara, i nomi di Veretout e Almendra. Il Napoli sa quanto pretende il centrocampista della Fiorentina e glielo può dare. Per quanto riguarda Almendra, non ci sono al momento novità ma si continua a trattare. Veretout piace anche a Roma e PSG. Giuntoli e i procuratori di Fornals non si sentono da giorni perchè il ds del Napoli ha capito che il giocatore ha altre preferenze e credo che lo spagnolo sia ormai una pratica chiusa".