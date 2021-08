RAI, Venerato: "Tensione tra Sampdoria e Napoli, bloccata la cessione di Petagna! L'affare era concluso, pista chiusa per i liguri"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG Regione Campania sul mercato degli azzurri. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Blitz del Napoli tra ieri notte per Anguissa: definito l'affare, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Qui a Milano sono volati gli stracci, con i dirigenti della Sampdoria che sono furiosi. Il Napoli aveva concluso l'affare, ma poi secondo i blucerchiati sono cambiate le carte in tavola. Rapporti tesi tra ADL e Ferrero, mentre dagli azzurri arriva un'altra versione, con Spalletti che avrebbe bloccato la cessione. Per la Sampdoria la trattativa è chiusa, mentre per quanto riguarda gli azzurri potrebbe arrivare nuova una apertura in serata. Al di là di questo, però, i liguri trattano Keita".