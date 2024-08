Rai, Venerato: "Definito Gilmour, la Roma su Ngonge ma va convinto ADL"

Il giornalista esperto di calcioemrcato Ciro Venerato durante TgSport su Raidue ha riferito alcuni aggiornamenti circa la trattativa per Lukaku.

"Pochi minuti fa è iniziato il vertice Napoli-Chelsea. Presenti il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, il procuratore di Lukaku l'italiano Pastorello. Il Napoli lunedì ha inviato l'offerta via mail al Chelsea, offrendo ufficialmente 25 milioni più 5 di bonus. Pagabili in tre esercizi. Il Chelsea ha detto di no, il Napoli ha chiesto di rivedersi. In questo momento è iniziato il vertice e ne capiremo di più, soprattutto se il Napoli rilancerà a 30 più bonus, vedremo.

Nel frattempo stamattina Manna che era a Londra ha definito l'acquisto di Gilmour del Brighton: 18 milioni totali compresi di bonus, dovrebbe esserci una base fissa di 13-14 milioni. E' atteso dopo il match col Bologna, visite mediche la prossima settimana.

Arriverà un altro centrocampista ma prima bisogna vendere qualcuno. Per Osimhen offerte al momento ferme, si spera in un last minute del Paris Saint Germain o in un club arabo.

Mario Rui potrebbe andare al san Paolo o in Portogallo.

Su Folorunsho c'è la Lazio e la Fiorentina.

La Roma pensa a Ngonge in prestito con diritto di riscatto e non obbligo: va convinto De Laurentiis".