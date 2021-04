RAI, Venerato: "Su Koulibaly club di Premier e Bundesliga, ma nulla di concreto. ADL segue Dionisi, sulla formazione di domani..."

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci sono buone possibilità di vedere questa squadra domani: Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Mario Rui davanti ad Ospina, con Fabian Ruiz e Demme in mediana. In avanti Osimhen con Politano, Zielinski ed Insigne alle sue spalle. De Laurentiis ed Ancelotti sono rimasti in buoni rapporti e si sentono spesso, non posso escludere che in una delle loro telefonate si sia parlato anche di Kalidou Koulibaly. Nei suoi confronti non c'è nulla di concreto, solo l'interessamento di cinque o sei club di Premier League e di Bundesliga. Il Napoli segue attentamente Dionisi, non è solo un chiacchiericcio. Non sarà il primo della lista ma viene tenuto in considerazione, soprattutto in caso di mancato accesso in Champions League".