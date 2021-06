RAI, Venerato: "Schuurs sul database del Napoli, Sabaly è stato offerto! Malcuit e Luperto valutati a Dimaro"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il difensore olandese dell’Ajax Peer Schuurs è sul database del Napoli, non so se sia per il breve o medio termine. Youssouf Sabaly del Bordeaux? È stato offerto al Napoli, non è al primo posto delle scelte del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli ed è uno dei tanti nomi. In ogni ruolo in cui il Napoli opererà, ovvero i terzini, un centrale ed un centrocampista, si valutano tanti nomi. L’affare Sabaly negli anni scorsi? Il Napoli optò per altre opzioni anche dal punto di vista economico, ma sono cose che accadono perchè anche con l’Inter e Spinazzola successe la stessa cosa. Malcuit? Verrà valutato a Dimaro, come Luperto”