RAI, Venerato: "Roma-Napoli: Maksimovic in vantaggio su Manolas, scelte fatte in attacco. Fonseca può essere il futuro allenatore azzurro!"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'unico reale ballottaggio per Roma riguarda il difensore centrale: Gattuso si è preso la classica notte per decidere se schierare Manolas, ma ad oggi sembra in leggero vantaggio Maksimovic. Mertens sarà ancora titolare, con Victor Osimhen pronto a subentrare. Lozano potrebbe giocare, ma ovviamente dipende da come si metterà la partita. Domani ci sono tanti incroci interessanti, tra ex e possibili futuri ex. Magari domani potremmo affrontare il futuro allenatore del Napoli... Fonseca piace e potrebbe esserci anche di più di un semplice interesse. Ospina in vantaggio su Meret. Questa estate non ci saranno stravolgimenti: l'idea è di cederne due e prenderne altrettanti. Il piano strategico c'è al di là della Champions. La qualificazione aiuta ma non rappresenta in nessun caso la panacea di tutti i mali. Allegri? Non credo nemmeno che prenda in considerazione l'ipotesi di restare in Italia, per di più non credo che sia economicamente sostenibile per il Napoli".