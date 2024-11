RAI - Kvaratskhelia vuole andare via dal Napoli, incontro tra l'agente e il Barcellona: i dettagli

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso di Campania Sport:

“Kvaratskhelia? Le cifre sono quelle. Lui chiede 8 milioni, il Napoli con i bonus e una serie di situazioni fiscali di un certo tipo può arrivare massimo a 6. Il problema però non è quello, ma è la clausola. Il manager la vuole bassa, il Napoli la vuole alta. Il clan di Kvara la vorrebbe di 80 milioni, il Napoli di almeno 100 milioni. Quali pretendenti per lui? In Premier molti club hanno debiti da paura. Il PSG spende e spande ma penso che 70-80 milioni siano limiti ragionevoli. Kvara però quest’anno avrà un handicap, ovvero che non gioca le coppe europee. Avrà mercato ma non alle cifre che sogna De Laurentiis. L’agente di Kvara Jugeli è andato in Catalogna, ha visto due partite del Barcellona e ha preso un caffè con i dirigenti blaugrana chiedendo se fossero interessati al giocatore. Il Barcellona ha risposto che sta cercando un esterno sinistro. Kvara si sente in uscita, darà il massimo ma a giugno spera di andar via. ”.