Rai, Venerato: "Il Napoli non vuole Ilicic, manovra per far lievitare il prezzo. Veretout e Bennacer al posto di Allan, in attacco un solo nome"

Ultime Calcio Napoli - Per la SSC Napoli sono in arrivo importanti novità di mercato. La dirigenza partenopea è in procinto di chiudere la trattativa per acquistare Giovanni Di Lorenzo, terzino destro classe 1993 dell'Empoli che nelle prossime ore sarà a Napoli per concludere l'operazione e firmare il suo contratto con gli azzurri.

Calciomercato Napoli, possibile addio a centrocampo

Non ci sono solo le novità riguardanti i terzini però per il Napoli.Come riportato dal collega della Rai, Ciro Venerato, ai microfoni di Tv Luna, per il Napoli è da valutare anche la situazione dei centrocampisti. Al momento il PSG potrebbe fare un'offerta importante per Allan, con il Napoli che sarebbe così costretto a cederlo. Nel caso di cessione del centrocampista brasiliano, il Napoli andrebbe ad acquistare due giocatori: Veretout è il primo, poi c'è l'ipotesi Bennacer il quale è alternativo ad Almendra.

Questione attacco: Lozano è una pista difficilissima, mentre Josip Ilicic, secondo Venerato, è stata una manovra per far alzare il prezzo dello sloveno con il Napoli che in realtà non lo vuole. Il vero obiettivo in quel reparto al momento è Rodrigo De Paul.