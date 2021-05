Rai, Venerato: "Gattuso nel mirino del Tottenham, il presidente Levy ha visto le partite del Napoli ed è rimasto colpito"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato di Rai Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Calciomercato: Gattuso al Tottenahm, piace al presidente

“Gattuso non sarà l’allenatore del Napoli da lunedì, i calciatori del Napoli da mesi sanno che non sarà più Rino l’allenatore del Napoli. Lazio e Juventus sono su Gattuso, ma la notizia del giorno è che il Tottenham ha messo Gattuso nella lista dei papabili per il prossimo allenatore. Il club inglese da un mese sta trattando Conte, ma ora piace anche Gattuso. Il presidente Daniel Levy del Tottenham ha visto molte partite del Napoli e ha guardato con attenzione Gattuso. E' rimasto colpito dalla qualità del gioco e dalle qualità delle idee vedendo le partite contro Milan e Roma".