RAI, Venerato: "Fonseca-Napoli, ultimo contatto venerdì scorso! Inzaghi da tempo nel mirino di ADL, nessuna novità su Sarri"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso non si sta mangiando le mani perché sa che non è colpa sua visto che per due mesi ha dovuto fare a meno di mezza rosa, con un picco di 12 calciatori assenti contemporaneamente. Il Napoli ha una ottima rosa, non pari ad Inter e Juventus ma comunque ottima. Con la squadra al completo, Gattuso avrebbe portato il Napoli almeno al secondo posto. Mi dispiace dirlo ma non resterà.

Il Napoli non ha ancora scelto l'allenatore. Inzaghi mi piace moltissimo come allenatore, l'anno scorso avrebbe vinto lo scudetto senza Coronavirus ed ha, al di là di questo, vinto comunque lo Scudetto del bel gioco. Lui è da tempo nel mirino di De Laurentiis. Sperava di firmare prima il rinnovo con la Lazio e di avere anche qualche gratificazione economica in più. E' pronto per una piazza come Napoli. C'è un'ultima ora su Fonseca: l'ultimo contatto con il suo entourage italiano risale a venerdì.

Sono colloqui informali in cui si è discusso del suo futuro, lascerà in ogni caso Roma. Sarri? Al momento c'è calma piatta, il Napoli non lo ha mai contattato di recente nonostante la sua apertura. Ha confessato ad alcuni amici di aver sbagliato ad accettare la Juventus: riteneva di poter cambiare pelle ai bianconeri ma non ci è riuscito, visto che sono rimasti i calciatori di Allegri. De Laurentiis non ha contattato ancora Sarri perché è presto e perché magari non ritiene adatto Osimhen al gioco del tecnico toscano.

Tra i profili da seguire ancora ci sono certamente Vincenzo Italiano ed Ivan Juric".