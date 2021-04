Rai, Venerato: "Fabio Cannavaro-Napoli, nessuno segnale di interesse di ADL!"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, esperto di mercato RAI, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Da amico di Fabio Cannavaro non mi arriva nessun segnale di un interesse di De Laurentiis per affidargli la panchina del Napoli. Come allenatore ha fatto cose importanti in Cina ma non credo che dopo Gattuso, il Napoli si affidi a Cannavaro. Posso solo parlare bene della famiglia Cannavaro, due fratelli che amano Napoli e il Napoli. Fabio ha pianto quando è stato costretto a lasciare il Napoli e lui non l'ha mai detto e anche Paolo ha fatto la storia di questo club".