RAI, Venerato: "Emerson via solo a titolo definitivo, il Chelsea spara alto per il cartellino. Il terzino arriverà entro il 5 agosto, c'è anche un mister X. Su Basic...."

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nuno Tavares? Il Napoli non lo prenderà, sono Jorge Mendes ed il Benfica che lo propongono in giro.

Emerson Palmieri? Il Chelsea chiede soldi per la cessione e lo valutano venti milioni, al momento non parlano di un prestito anche perché ha un solo anno di contratto. Il giocatore, inoltre, vorrebbe essere ceduto a titolo definitivo e non gradirebbe il prestito. L'Inter non prenderà Marcos Alonso, dal momento che l'agente di Hakimi ha comunicato al club di volere solo il Paris Saint Germain. Questo potrebbe essere un problema per il Napoli perché l'Inter, non prendendo Marcos Alonso, potrebbe fiondarsi su Emerson Palmieri.

Il Napoli ha un nome blindato, con il pieno consenso da parte di tutti. E' sempre un terzino sinistro.

In ogni caso il club ha garantito a Spalletti che a Castel di Sangro, quindi entro il 5 agosto, arriverà il terzino sinistro. Di conseguenza arriverà o Emerson o mister X.

Basic per il Napoli è una mezzala di qualità ed arriverà in caso di addio di Fabian Ruiz. Per lui c'è stato questa mattina un inserimento della Lazio, con un contatto tra Tare e l'agente"