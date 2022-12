Rai, Venerato conferma: "Lozano può andar via, il Napoli si muove già per sostituirlo"

Calciomercato Napoli - L'idea Zaniolo è nata davvero nelle scorse settimane ma sembrerebbe già sfumare. Lo svela Ciro Venerato al TgRai confermando tra l'altro la possibilità di addio di Lozano a fine campionato: 

"Il Napoli non √® in corsa per il giallorosso. Due le motivazioni. A: richiesta di stipendio non in linea con il tetto imposto da De Laurentiis gi√† da questa estate. B: perplessit√† sulla collocazione tattica del giocatore. Evidentemente il club azzurro sta valutando giocatori pi√Ļ funzionali al ruolo se a fine giugno dovesse andare via Lozano".