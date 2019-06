RAI, Venerato a CN24: "Veretout bloccato dal Napoli, c'è da trattare con la Fiorentina. Diawara non interessa al Valencia"

Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Ad oggi Diawara non interessa al Valencia".

"Veretout è un giocatore che tratta e ha bloccato attraverso l'agente. Il Napoli continua a negoziare per Almendra ma non c'è l'accordo. Giuntoli e Burdisso si sono sentii due giorni fa a telefono ma non è andata bene: ci sono delle distanze tra i due. Malinovskyj resta nei radar di Giuntoli. Io sono convinto che un centrocampista lo prenderà".