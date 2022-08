Rai, Venerato a CN24: "Telefonata ADL-Carnevali per Raspadori, da domani ogni giorno è buono per chiudere"

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli e Raspadori. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Raspadori-Napoli: le ultime news

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Telefonata tra De Laurentiis e Carnevali in tarda serata di ieri dopo Napoli-Girona. Telfonata durata qualche minuto, giusto il tempo di salutarsi e ribadire da parte di De Laurentiis di voler chiudere per Raspadori al più presto. Carnevali aveva già fatto presente con Tinti che non si andrà oltre la prossima settimana. Raspadori o resta al Sassuolo o andrà al Napoli, tutto questo entro la prossima settimana. Tutto questo perché il Sassuolo deve chiudere poi per il sostituto. Nessuna offerta ufficiale o colloquio con la Juventus. Da domani ogni giorno è buono per chiudere".