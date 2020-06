RAI, Venerato a CN24: "Osimhen-Napoli, settimana prossima gli azzurri incontrano il Lille: la volontà è di chiudere subito! I dettagli dell'offerta al ragazzo"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24. Ecco quanto da lui affermato:

"Prossima settimana importante per il possibile ingaggio di Osimhen. Il Napoli dovrebbe avere un colloquio con il presidente Lopez e il ds Campos per cercare l'intesa sul cartellino. Il Lille valuta tantissimo il suo gioiello (un mese fa sparava addirittura 70/80), ora punta a 60 piu bonus. Il Napoli vorrebbe chiudere prima possibile per evitare la concorrenza internazionale. Avendo però il gradimento del giocatore avrà più di una carta da giocare. Il Napoli offre 5 anni al giocatore assicurandogli 2 miloni e 500mila euro netti a stagione più mezzo milione di bonus. Stipendio indicizzato (se nel corso degli anni il ragazzo farà bene avrà piccoli aumenti a scalare)".