RAI, Venerato a CN24: "Mertens-Roma, fumata nera: troppo esose le richieste del belga che resta un separato in casa a Castel Volturno"

Ultimissime calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 a proposito delle ultime notizie in casa Napoli. Ecco quanto da lui affermato:

"Mertens-Roma? Un matrimonio che non si farà a giugno. Dopo due appuntamenti con il suo entourage nella nuova sede del club giallorosso la dirigenza capitolina ha preferito passare la mano. Troppo esose per la Roma le richieste del belga che chiede un ricco bonus alla firma ( 5 miloni?) ed un triennale superiore ai 4 milioni. Troppo per i capitolini, anche considerando la non tenera eta di Ciro, separato in casa a Castel Volturno".