RAI, Venerato a CN24: "L'Everton si fionda su Gabriel, presentata offerta al Lille! Il Napoli deve prima cedere Koulibaly, la Juve spera che salti tutto per sbloccare Milik"

Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24. Ecco quanto da lui affermato:

"Un ex amico del Napoli pronto a creare problemi al club azzurro. L'Everton di Ancelotti ha offerto 30 milioni al Lille per Gabriel. Il Napoli ha un'opzione ma non può in questo momento pareggiare l'offerta inglese dal momento che va prima ceduto Koulibaly. Il City ha acquistato Akè dal Bournemouth oggi pomeriggio. Restano Psg e Liverpool ma siamo ai sondaggi. Il tempo è tiranno per il Napoli. La Juve spera nel naufragio della trattativa perché a quel punto potrebbe offrire Romero per Milik, viste le difficoltà del Napoli a chiudere per Bernardeschi. Pesa come un macigno il contratto esclusivo firmato con la Roc Nation per la cessione esclusiva dei diritti di immagine".