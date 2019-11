RAI, Venerato a CN24: "Insigne ai titoli di coda con il Napoli, potrebbe partire anche a gennaio"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Vedo solo sconfitti, situazione magmatica: il Napoli difficilmente uscirà da questo tunnel perché ci sono condizioni rigide. Ieri son partite le raccomandate, posizione forte e chiara della società. Difficilmente i calciatori accetteranno le richieste della società e ci sarà lo scontro al Collegio Arbitrale. Inoltre De Laurentiis porterà avanti anche la causa per lesione d'immagine. Non so come riuscirà il Napoli ad uscire da questa situazione, sarà difficile. Il tutto condito da una squadra che non si è mai ritrovata con un allenatore che in un anno e mezzo non è mai riuscito a dare un'identità tattica".

"Lorenzo Insigne out? Almeno sarebbe dovuto partire con la squadra per sostenere la squadra da vicino essendo il capitano. Storia ai titoli di coda con il Napoli, c'è da capire se verrà ceduto a giugno o addirittura a gennaio. E' stato un errore constringere Insigne a restare la scorsa estate".