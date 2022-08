Rai, Venerato a CN24: "30 mln per Raspadori, il Sassuolo non accetta pagamenti a rate. Nuova telefonata col Napoli, la Juve si muove sotto traccia"

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli e Raspadori. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: le ultime su Raspadori

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Ieri notte Tullio Tinti, agente di Raspadori ha chiamato Giovanni Carnevali. Tinti ha parlato per Aurelio De Laurentiis, ribadendo l'assoluta volontà sua e di Spalletti di puntare su Raspadori. Tinti si è spinto anche oltre dicendo che il Napoli può rimodulare la prima offerta arrivando a 30. Carnevali chiedeva i soldi di Scamacca, circa 40 milioni, oggi Carnevali ha detto a Tinti e quindi al Napoli che può anche ragionare sui 30 milioni, ma non accetta pagamenti a rate. La Juve resta dietro le quinte per Raspadori e si muove sotto traccia. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti tra Sassuolo e Napoli".