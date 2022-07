Rai, Venerato a CN24: "Fabian Ruiz via per 40 milioni a fine agosto, non ci sono conferme per Barak. Elmas ha tante proposte"

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: situazione a centrocampo

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Non ci sono conferme per Barak, si valutano altri profili a partire da Nandez. Al momento non ci sono offerte reali per Demme. Ci sono interessi importanti per Elmas dall'estero, anche da Benfica e Torino. Il Napoli però non vuole ascoltare a meno che non arrivino cifre molto importanti. Politano e Demme si sono messi sul mercato, ma il Napoli non ha mai avuto intenzione di venderli. Al momento il Napoli però non si è mai seduto, perché non ci sono state offerte ufficiali.

Il Napoli aspetta la fine del mercato per capire se può vendere Fabian. Può andare via per circa 40 milioni verso fine mercato, al momento ci sono solo chiacchiere con i procuratori. Deulofeu non è chiuso, ma ci sono stati dei colloqui con Udinese e procuratori del giocatore. Si parlerà più avanti riguardo questo affare".