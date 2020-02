Venerato a CN24: "Capitolo rinnovi: ottimismo per Zielinski, aprile mese decisivo per Mertens. Koulibaly e Llorente verso l'addio, Allan arrabbiato col club"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Mi aspetto un po’ di turnover da parte di Gattuso per la partita contro il Cagliari perché ci sono tante partite all’orizzonte. Bisogna capire se giocherà Milik, potrebbe trovare spazio Hysaj. Stiamo a vedere, sono tante le valutazioni da fare. Lozano? Il campionato finisce a fine stagione ed allora faranno delle valutazioni i dirigenti. Gattuso sta provando a spronarlo ed a rilanciarlo, lo ha trovato in una condizione atletica insufficiente. Raiola farà le sue valutazioni: se il calciatore chiuderà così la stagione, stando sempre in panchina, cercherà una nuova soluzione. Si spera in un'offerta dell'Everton che, però, al momento non è ancora arrivata. Rinnovo Zielinski? Su stipendi e bonus è tutto fatto, bisogna trovare l'intesa sulla clausola ma mi arrivano segnali di grande ottimismo. Il ragazzo ha capito di essere inserito nel progetto. Per Milik, invece, serverà più tempo ma la volontà del club è quella di rinnovare il contratto del polacco perché ritiene difficile trovare un centravanti più forte per quelle che sono le possibilità del club azzurro, considerando che non ci sarà la Champions League. Petagna è visto come una alternativa a Milik e rimpiazzerà Llorente che a giugno andrà via. Rinnovo Mertens? Situazione da 0-0, il Napoli ci sta provando ma il calciatore continua ad aspettare qualcosa di meglio dal punto di vista economico. La fortuna del club azzurro è che le squadre che si sono interessate a lui non sono arrivate ad offrire la cifra che l'attaccante chiede. Questo è un vantaggio. Ad aprile si deciderà tutto. Koulibaly penso vada via a giugno se dovesse arrivare una offerta importante, il Napoli sa che non può più chiedere 130 milioni di euro. Una offerta che si avvicina ai 100 milioni non potrà essere rifiutata anche perché il calciatore ha già fatto la bocca a questa nuova esperienza. Allan arrabbiato perché gli è stato promesso un rinnovo che non è arrivato, è nervoso per questa situazione".