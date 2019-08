Rai, Venerato a CN24: "Ancelotti deluso da Icardi! L'argentino rifiuta ancora il Napoli, pensa sia un passo indietro in carriera"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Mauro Icardicontinua a rifiutare un trasferimento al Napoli calcio. Secondo quanto raccontato a CalcioNapoli24 dal giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato, Ancelotti sembra deluso dall'argentino che vuole soltanto la Juventus. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24 sulla vicenda che riguarda Icardi e il calcio Napoli.

"Ennesima doccia fredda per De Laurentiis e Giuntoli, il club sperava di avere in giornata una apertura da Wanda Nara e dal giocatore. Invece anche oggi il club azzurro ha dovuto registrare l'ennesimo rinvio: la punta non é convinta del trasferimento a Napoli, teme un passo indietro in carriera e per questo continua a sognare la maglia della Juve. Carlo Ancelotti è rimasto deluso dal comportamento di Icardi: anche oggi ennesima fumata nera".