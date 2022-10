Rai, Venerato: "Rinnovo di Lobotka a buon punto, due squadre della Premier sullo slovacco"

Il giornalista RAI, Ciro Venerato, è intervenuto su TV Luna rilasciando alcune dichiarazioni in merito al rinnovo di Stanislav Lobotka

"Siamo a un buon punto, si sta ancora discutendo. Non dico che è fatta perché io do delle certezze solo quando c'è la firma oppure l'intesa è vicinissima. Non siamo ancora a questo. Il Napoli è disposto a riconoscergli 2.5 milioni di euro a stagione, l'entourage del giocatore aspira invece a strappare alla società campana un contratto di oltre tre milioni di euro. Ma c'è fiducia tra le parti per una conclusione positiva della trattativa. L'agente di Lobotka avrà ricevuto almeno due telefonate: una dal Chelsea, l'altra dal Manchester City".