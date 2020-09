RAI - Under-Milik, fine settimana prossimo decisivo: manca l'ok del turco per chiudere, c'è distanza sull'ingaggio

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Veretout? Non ci sono novità. Il Napoli si sta avvicinando a quanto vuole la Roma: 10-15 cash, Milik sta parlando con i giallorossi. Se risparmieranno qualcosa sul cartellino, sono pronti a dare 4.5 a Milik che ha dato piena disponibilità. L'operazione slitterà tra giovedì-venerdì, Ramadani parlerà con Under: gli dirà che il Napoli 3 milioni non glieli darà, ma al massimo 2.5. E' tutto legato alla volontà del ragazzo del turco di accettare gli azzurri"