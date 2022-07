Rai - Trattativa Napoli-West Ham per Zielinski! Tutto fatto per Kim, niente clausola rescissoria nel contratto

Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Kim, Zielinski, Petagna e Simeone. Su Rai 2 durante il TG Sport, il giornalista Ciro Venerato in collegamento da Castel di Sangro ha svelato gli ultimi aggiornamenti di mercato riguardo il Naoli calcio: "Kim è un giocatore del Napoli, accordo totale e definitivo con De Laurentiis. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale, senza clausola rescissoria. Le visite mediche dovrebbero svolgersi lunedì, quando arriverà in Italia. Il Napoli pagherà la clausola rescissoria al Fenerbahce in due rate da 10 milioni di euro".

Calciomercato Napoli

Zielinski al West Ham? "Trattativa serrata in atto con il West Ham: il Napoli valuta Zielinski 50 milioni di euro, il West Ham sembra essere disposto a spendere 40 milioni ma si tratta. Le alternative sono Barak e Nandez".

Calciomercato in attacco: "Nei prossimi giorni nuovo colloquio con il Monza per definire la cessione di Petagna. Il Napoli ha il sì di Simeone ma non quello del Verona, che punta alla cessione in prestito con obbligo di riscatto, ma il Napoli vorrebbe il prestito senza obbligo".