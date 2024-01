RAI - Tensione Napoli-Udinese per Perez! Contatto in giornata, in Friuli c'è un sospetto su Ostigard

Calciomercato Napoli - Novità sulla trattativa tra Napoli e Udinese per il difensore argentino Nehuen Perez, come racconta il giornalista ed esperto di mercato della RAI Ciro Venerato.

Perez-Napoli, le ultime

Come racconta il giornalista ed esperto di mercato della RAI Ciro Venerato, c'è tensione dopo la prima call tra Udinese e Napoli: il club azzurro vuole pagare di meno per acquistare Perez, inserendo più bonus e meno cash. Ci saranno nuovi aggiornamenti in giornata, quando ci sarà una seconda call.

A Udine, nel frattempo, sospettano che le voci di una conferma di Leo Ostigard nella rosa del Napoli siamo messe in giro ad arte per abbassare il prezzo del cartellino di Perez.