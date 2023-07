Calciomercato Napoli - Arrivano smentite dalla RAI per quanto riguarda Maxime Lopez, profilo del Sassuolo accostato da molte fonti al club azzurro in queste ore.

“Maxime Lopez è stimato da Rudi Garcia, ma il Napoli non lo ha mai trattato. Ritiene infatti sia oneroso spendere 15 milioni per un ruolo già occupato da Stanislav Lobotka. Se dovesse partire Diego Demme - che Garcia terrebbe in azzurro - si prenderà un rinforzo in quella posizione ma su un profilo meno importante".