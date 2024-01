Rai - Sfuma Dragusin! Il Napoli ha chiesto Sarr al Chelsea, 4 alternative in difesa

Calciomercato Napoli, aggiornamenti Rai Sport! Il giornalista Ciro Venerato commenta i movimenti del Napoli sul mercato nel corso del TG Sport.

Trattativa Napoli-Samardizc: "Settimana decisiva per Samrdzic al Napoli. In agenda una nuova call tra Pozzo e De Laurentiis per limare bonus, rate ed eventuale percentuale su futura rivendita (che però non intriga De Laurentiis). E poi vertice a Roma col papà-agente che continua a chiedere una commissione da definire. Ancora ostacoli ma si respira cauto ottimismo sull'esito finale".

Dragusin sfumato

Sfumato invece Dragusin, si vagliano le alternative: "Dragusin quasi del tutto sfumato. Tottenham destinazioni gradita all'ex juventino. Fioccano le alternative. L'Arsenal anche ieri sera ha ribadito il suo no per Kiwior e (soprattutto) Tomyasu, vero pallino della dirigenza campana. Bravo ma ancora acerbo Vitik (buono forse per giugno). Conferme mattutine per l'idea Theate del Rennes ma non è la prima scelta, resta nei radar del club. Chiesto Sarr al Chelsea ma al momento l'opzione non decolla".