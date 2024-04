Ciro Venerato, giornalista RAI, commenta tramite il sito di Rai Sport le ultime notizie in merito all'arrivo di Giovanni Manna al Napoli:



"Giovanni Manna vicino all'accordo col Napoli per il ruolo di nuovo DS. Probabilmente il suo posto alla Juve andrà a Giuseppe Pompilio che a giugno lascerà il Napoli. Storico ex collaboratore di Cristiano Giuntoli ( già a Carpi), è il candidato numero uno per il dopo Manna".