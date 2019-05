RAI - Sarri in pole per la panchina della Juve, c'è la sponsorizzazione di Guardiola: c'è da trattare con il Chelsea

Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di Calcio&Mercato, trasmissione televisiva in onda su Rai Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Panchina Juventus? In questo momento sono due i candidati che sono stati bloccati e contatti: Sarri e Inzaghi. Sarri? E' un nome fatto da Agnelli, piace per il suo calcio spettacolo e anche perché il tecnico ha chiesto accorgimenti e non una rivoluzione come Allegri. La Juve ha già l'assenso di Sarri, la Juventus ha già avuto due contatti con Fali Ramadani, agente che portò Sarri al Chelsea. La Juve è disposta a trattare con il Chelsea, Abramovich chiederà un indenizzo. Il nome di Sarri avrebbe la sponsorizzazione di Guardiola che ha parlato con Agnelli. Se saltasse Sarri, Inzaghi sarebbe il piano B".