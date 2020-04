Calciomercato Napoli - Dries Mertens e la SSC Napoli, dialoghi in corso per il rinnovo in questi giorni. Lo rivela Ciro Venerato ai microfoni di Calcionapoi24: "Prosegue in questi giorni il dialogo con i legali di Mertens per la definizione del rinnovo del contratto. Due ostacoli da definire. I bonus e i diritti di immagine. Ma il Napoli resta ottimista sul prolungamento biennale. Non teme colpi di coda della concorrenza. Il dialogo tra le parti prosegue".