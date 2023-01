RAI - Rinnovo Kim-Napoli, vertice decisivo in primavera! Smentite su Jashari, le ultime su Ounahi

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha dato gli ultimi aggiornamenti di mercato al TG Sport RAI.

Il Napoli non sta trattando il centrocampista Jashari del Lucerna, arrivano smentite secche e non sarà un obiettivo per due motivi: non rientra nei piani, e se dovesse vendere Demme si punterà su Gaetano oppure Ndombelé.

Per quanto riguarda Ounahi, c’è una offerta del Leeds superiore a quella del Napoli, ma il club spera che accetti l’offerta azzurra e non i 2,5 milioni di ingaggio dalla Premier League. Al momento non c’è molto ottimismo, però.

Per quanto riguarda Kim, il vertice decisivo per cambiare la cifra della clausola è fissato in primavera: ci saranno colloqui telefonici prima del vertice faccia a faccia. Il Napoli è ottimista, e non si è più fatto vivo con gli agenti di Becao dell’Udinese e Schuurs del Torino.