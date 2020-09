Ultime calcio Napoli – Ciro Venerato, giornalista esperto di calciomercato della Rai, ha parlato durante la Domenica Sportiva Estate in onda su Rai 2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 riguardo Fabian Ruiz:

"Per Koulibaly, Leonardo si è chiamato fuori dicendo che prima devono cedere per fare mercato ma il Paris Saint-Germain ma osserva da lontano gli sviluppi col City. Il PSG, però, potrebbe offrire 60 mln al Napoli per Fabian Ruiz".