Ciro Venerato, collega della Rai, ha rilaciato le seguenti dichiarazioni sul calciomercato della S.S.C Napoli:

"Attesa per James. C'è un cauto ottimismo ma se ne riparlerà dopo ferragosto. Smentite su Zaha e Timo Werner che non convincono Ancelotti per il rapporto qualità prezzo. Si continua a trattare per Lozano e superare lo scoglio dei diritti d'immagine".