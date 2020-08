Rai, Paganini: "Milik primo obiettivo della Juve, ma solo se resta Sarri! Lui e Conte si giocano il futuro con Lione e Getafe"

Calciomercato Napoli - Paolo Paganini, esperto di mercato Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sarri e Inter si giocano il futuro in Champions ed Europa League con le partite contro il Lione e il Getafe. Il Napoli ha fatto un grande investimento con Osimhen, colpo di grande prospettiva. Ora con calma cercherà di piazzare alcuni giocatori con le cessioni, partendo da Milik. Il polacco è l’obiettivo numero uno con Sarri, ma senza la sua conferma sulla panchina potrebbero cambiare le cose”.