Rai, Paganini: "Il Napoli può vendere Koulibaly a 70 milioni, difficile acquistare ora Mykolenko"

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Situazione delicata per Mykolenko. Sia Juventus che Napoli devono cercare di riuscire a fare cassa prima di impegnarsi ad acquistare giocatori di un certo livello. Servono operazioni in uscita importanti. Il Napoli può ragionare sulla cessione di Koulibaly a 70 milioni”.