Rai - Olivera-Napoli, call conference con l'entourage: ecco quando si deciderà

Ciro Venerato, giornalista Rai, parla ai microfoni del Tg Sport in merito alla trattativa per portare Olivera al Napoli:

"Call conference del Napoli con l'entourage di Olivera. Accordo economico possibile con il terzino sinistro ma manca quello con il Getafe che chiede ai partenopei 15 milioni a giugno o un prestito con obbligo a gennaio. Valutazioni in corso, ma oggi il club campano non ha disponibilità per impegnarsi a lungo termine senza avere la certezza della Champions. In primavera si deciderà sul difensore".