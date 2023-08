RAI - Offerte Arabe per Osimhen e Zielinski, ADL fa muro per il nigeriano ma apre per il polacco

Notizie Calcio Napoli - Nella giornata di oggi hanno fatto molto rumore le voci di offerte dall'Arabia per Victor Osimhen e Piotr Zielinski.

Il collega ed esperto di mercato Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione nel corso della trasmissione "Domenica Sportiva" in onda su Rai2:

"Offertona Araba per Osimhen e Zielinski, ADL fa muro per il nigeriano ma apre per il polacco. Il Napoli è orientato ad accettare l’offerta dell’ Al-Ahli per Piotr Zielinski. Osimhen? Braccio di ferro per il rinnovo, l’Al-Hilal offre 35mln netti al giocatore per 5 anni, l’ultima parola spetta a De Laurentiis non se ne vuole privare e può può arrivare anche a 10 milioni con clausola a cifre diverse per Arabia o Europa. In settimana potrebbe arrivare il rilancio del club arabo. Se va via Osimhen il nome per sostituirlo è Jonathan David”.