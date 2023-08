RAI - Non solo l'Arabia, anche il PSV ha provato a prendere Lozano! Lindstrom possibile erede, ma spunta un altro nome per gennaio

Notizie Napoli calcio. Ciro Venerato, esperto di calciomercato ha rilasciato alcuni aggiornamenti sul calciomercato del Napoli al sito TGR RAI.

Ecco quanto detto da Venerato sul futuro di Lozano ed il possibile erede a Napoli:

Lasceranno Napoli Lozano e Demme. Il messicano dopo aver atteso invano gli States poteva ritornare in Olanda: il Psv Eindhoven lo ha trattato per diverse settimane ma l'offerta non coincideva con le richieste azzurre. Ora c'è l'Arabia che chiude i battenti il 20 settembre. Non è escluso che Garcia possa avere un nuovo esterno a Gennaio se le dismissioni del messicano arrivassero dopo il primo settembre ( ultimo giorno di mercato in Italia). Lindstrom è stato già sondato ( arrivano copiose conferme) ma il club partenopeo non gli ha garantito nulla. Se le cose andassero per le lunghe, a Gennaio il Napoli potrebbe virare anche sul altri profili ( a Castel Volturno il nome del felsineo Orsolini riscuote sempre un certo gradimento).